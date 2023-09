Calabria | vanno in pizzeria e mostrano lo scontrino | È una vergogna! Ecco quanto abbiamo speso per 10 pizze e bibite

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 settembre 2023), a Rende un gruppo di amici va ine si trova a pagare un conto 'vergognoso':hannoper 10varie Laè una delle mete turistiche preferite per l'estate italiana. Malgrado da qualcuno sia sottovalutata rispetto alle vicine Sicilia, Puglia e Campania, anche questa regione ha delle bellezze mozzafiato che non sono da meno rispetto alle altre. La spiaggia di Tropea è semplicemente perfetta, così come San Nicola Arcella e il suo Arcomagno, Diamante, Pentedattilo e chi più ne ha più ne metta. Insomma, le attrazioni del luogo in questione sono tante e spesso nascoste. D'altra parte la zona in questione è una delle poche a far convivere paesaggi marittimi e montuosi. Se non bastassero ...