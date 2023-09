Bus per il trasporto disabili distrutto dalle fiamme | mattinata di paura

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti a Mercogliano sulla SP EX SS 374, via Partenio la strada che porta al Santuario di Montevergine, per un incendio di un pulmino in transito, adibito aldi persone. A bordo del veicolo vi era una persona disabile e due accompagnatori i quali erano riusciti a mettersi in salvo, e per loro oltre tanto spavento nessuna conseguenza di rilievo. Leche hanno avvolto il pulmino sono state spente unitamente ad alcune sterpaglie che avevano preso fuoco a bordo strada. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Proprioquesto motivo quest'anno il sollecito era stato mosso dal genitore già nel mese di giugno eil tramite della stessa scuola. Ma, stando all'orario provvisorio, la risposta sperata non ...... 2400 fanil concerto a Gorizia Chiedono di vedere il biglietto, aggrediti due controllori sulStadio Friuli, le nuove suite di lussovivere la partita in modo esclusivo Monfalcone, ...... aggrediti due controllori sulStadio Friuli, le nuove suite di lussovivere la partita in modo esclusivo Monfalcone, Marina Julia si rifà il look, prontala prossima estate In Friuli c'è ...

Stop al bus per Sesto La domenica tutti a piedi IL GIORNO

LECCE - Sono stati circa 157.000 i passeggeri che hanno utilizzato i mezzi di “Salento in Bus” dal 15 giugno, data di attivazione, fino al 31 agosto. Se si tiene conto che il servizio continuerà fino ...In attesa dell'ex Guglielmetti pronti piazzale Resasco e il park di interscambio davanti allo stadio. Al via i primi espropri per la nuova rimessa Staglieno ...