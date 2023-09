Bundesliga | Union ko col Lipsia | esordio rinviato per Bonucci

(Di domenica 3 settembre 2023) L'di Leonardoin panchina non ha portato fortuna all'Berlino, che in una partita della terza giornata diha subito la prima sconfitta in casa da 18 mesi a questa parte,...

L'esordio di Leonardo Bonucci in panchina non ha portato fortuna all'Berlino, che in una partita della terza giornata diha subito la prima sconfitta in casa da 18 mesi a questa parte, e la prima in campionato. A fare bottino all'Alte Försterei della ...Nella gara della 3ª giornata di, il Lipsia vince per 0 - 3 in casa dell'Berlino. In gol Xavi Simons e Sesko (doppietta). Guarda il video con gli highlights del ...Si chiude la terza giornata di2023/2024. Seconda vittoria consecutiva per il Lipsia che, dopo il 5 - 1 allo Stoccarda, batte 3 - 0 l'Berlino in trasferta. Succede tutto nel secondo tempo allo Stadion An der Alten ...

Bundesliga, l'Union di Bonucci ko: il Lipsia vince 3-0 Corriere dello Sport

L'Union Berlino è una squadra che ha un forte legame con i propri tifosi: diamo un'occhiata alla sua storia poco conosciuta dagli appassionati ...L'esordio di Leonardo Bonucci in panchina non ha portato fortuna all'Union Berlino, che in una partita della terza giornata di Bundesliga ha subito la prima sconfitta in casa da 18 mesi a questa parte ...