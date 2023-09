Bufera sulla moschea di Birmingham | in un video virale il sermone dell’Imam su “come lapidare una donna”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 settembre 2023) La radicalizzazione dell’Islam in Europa è un processo che accelera, che le rilevazioni demoscopiche attestano e che la cronaca che arriva da più parti evidenzia. L’ultima conferma arriva allora da, in Gran Bretagna, dove Sheikh Zakaullah Saleem – un Imam della Green Lane Mosque della città – avrebbe spiegato ai fedeli in unsi lapida una. E che,spiega Il Giornale che le riporta nero su bianco, reciterebbero: «Bisogna scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del corpo e le parti intime, così difendendo il senso del pudore dell’adultera. E a quel punto si possono cominciare a tirare le pietre», avrebbe detto l’imam. Sottolineando in calce che «solo quando lamuore per lesioni sotto le pietre si può ...