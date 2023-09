Bufera su Tananai | ritardo e 15 minuti di ‘concerto’ | cosa è successo

(Di domenica 3 settembre 2023) In queste ore unasi è abbattuta su. Ieri sera il cantante si è esibito al Palazzo Rosso a Polesella. Alcuni spettatori si sono lamentati perchè lo show sarebbe dovuto iniziare alle 23:30 e invece pare sia cominciato all’una di notte e inoltre sarebbe durato solamente 15. “Ho speso 70 euro di biglietti per accompagnare mio figlio a sentire il suo cantante preferito per pochidi concerto. Una vergogna!”. -sono alcune delle lamentele pubblicate da Novella 2000 – “Domani devo andare a lavorare, se avessi saputo che prima dell’una non si sarebbe visto mi sarei organizzata diversamente. È stata una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha pagato il biglietto e si è presentato puntuale rispettando l’orario indicato dagli organizzatori”. Anche gli organizzatori sono intervenuti: “Chiediamo ...

Tananai è stato criticato dai fan presenti a un evento musicale al quale ha partecipato. Ecco la verità su quanto accaduto.Guai per Tananai, uno dei cantanti più amati dai giovanissimi. L’artista è finito nella bufera a causa di un forte ritardo ad un concerto a fronte di un cachet astronomico. Critiche anche sui social.