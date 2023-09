(Di domenica 3 settembre 2023) MONZA - Lasogna in grande al Gran Premio d'Italia , con la pole position di Carlos Sainz e Charlesal via dalla terza posizione. Ma proprio il monegasco è protagonista di un...

Infatti, durante il giro di formazione,si è aperto in radio per riferire al muretto di un problema che ha sentito sulla propria SF - 23: "La macchina non gira bene nelle curve a destra, è ...al termine delle qualifiche del Gp di F1 sul circuito di Monza , unè corso lungo la ... L'ultima vittoria è dinel 2019 . Monza è l'isola felice . La "resurrezione" di Niki Lauda . Le ...Charles, alla vigilia del weekend sul circuito italiano: "Ogni anno che veniamo qui a Monza ... quando non erano presenti i tifosi, quindi mi farebbe piacere ritrovarlo con ildi ...

Brivido Leclerc prima del via, il messaggio d'allarme al team radio Ferrari Corriere dello Sport

Il monegasco preoccupato a pochi istanti dalla partenza della gara di Monza: le parole che spaventano i tifosi ...Lo spagnolo ha conquistato la quarta pole in carriera e porta a 23 le pole della Ferrari in Brianza su 73 edizioni del Gran Premio d’Italia. Il terzo posto del francese suggella un sabato da incornici ...