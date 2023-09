Brandizzo | verifiche su ultime comunicazioni Calderone | Impegnati per accertare i fatti

(Di domenica 3 settembre 2023) Saranno interrogati nei prossimi giorni i due indagati per l'incidente sul lavoro costato la vita ai cinque operai travolti da un treno a. Al centro delle indagini, intanto, ci sono le: sono agli atti diverse telefonate tra l'addetto di Rfi al cantiere e la dirigente movimento di Chivasso che certificherebbero l'assenza del nullaosta per l'avvio del cantiere sui binari. L'ultima telefonata registra la strage degli operai.

Di certo occorrono piùe controlli nei cantieri, con un rigoroso rispetto della normativa e dei contratti. Bisogna intervenire per limitare le catene di appalti e sub - appalti slegate da ...Landini collega le modifiche al Recovery con la tragedia di. "Il Pnrr sta facendo dei ... affonda: "Anche elaborare le normative più avanzate in termini di controlli ee poi ......treno' Ci sarebbero due indagati per l'incidente ferroviario alla stazione ferroviaria di... Dalle, effettuate anche con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza che hanno ...

Un incidente su 5 per le regole infrante o cattiva manutenzione Alfredo Mortellaro, ex direttore dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle ...