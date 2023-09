Brandizzo | verifiche su comunicazioni | Salvini | “Sul lavoro anche un solo morto è troppo”

... sono in corso anche leper stabilire se sul posto di lavoro siano presenti tutti i requisiti di sicurezza indicati dalla legge. Ancora incidenti sul lavoro: la strage di. Gli ...Stando alle registrazioni, alle 23.30, la sala operativa avrebbe fornito all'addetto Rfi adelle fasce orarie nel corso delle quali effettuare i lavori, in relazione ai previsti passaggi ...Di certo occorrono piùe controlli nei cantieri, con un rigoroso rispetto della normativa e dei contratti. Bisogna intervenire per limitare le catene di appalti e sub - appalti slegate da ...

Brandizzo, verifiche su comunicazioni. Salvini: "Anche un solo morto su lavoro è troppo" Sky Tg24

Tre avvertimenti inascoltati. I magistrati di Ivrea avrebbero accertato che per tre volte erano stati lanciati alert affinché gli operai travolti da un convoglio a Brandizzo non andassero sui binari.Un operaio è caduto da un'impalcatura ad Agrigento, ora è in ospedale in terapia intensiva. Ha fatto un volo di sei metri. Cos'è successo ...