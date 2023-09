Brandizzo | verifiche su comunicazioni Salvini | Anche un solo morto su lavoro è troppo

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 settembre 2023) Saranno interrogati nei prossimi giorni i due indagati per l'incidente sulcostato la vita ai cinque operai travolti da un treno a. Al centro delle indagini, intanto, ci sono le ultime: sono agli atti diverse telefonate tra l'addetto di Rfi al cantiere e la dirigente movimento di Chivasso che certificherebbero l'assenza del nullaosta per l'avvio del cantiere sui binari. L'ultima telefonata registra la strage degli operai. "Non sarò un ministro contento alla fine del mio mandato se avrò aperto 100 cantieri ma ci saràunincidente sulun", ha detto oggi il ministro Matteoparlando al Forum Ambrosetti. "Non si può morire ...