Brandizzo | tre gli avvertimenti per non far scendere sui binari gli operai

Sarebbero stati ben, nell'arco di mezzora, gli avvertimenti per non far scendere sui binari i cinque operai che hanno perso la vita nella stazione dicontatti telefonici tra la dirigente dell'ufficio movimenti di Chivasso e il tecnico di RFI Antonio Massa , che seguiva i lavori dalla banchina: altrielementi che si aggiungono ...... caposquadra di Sigifer) dalla procura di Ivrea per la strage di, dove la notte dello ... Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sono statele telefonate arrivate nell'arco di mezz'...... in particolare, sulle ultime comunicazioni: agli atti ci sonotelefonate tra Massa e la ... Leggi Anche Incidente ferroviario, il precedente di 67 anni fa 'Ho mandato quei ragazzi a morire'...

Nessuna autorizzazione per l'avvio del cantiere. La pm Viglione non esclude il dolo eventuale per omicidio e disastro. Calderone: 'Aiuteremo le famiglie'. Zangrillo: 'Sicurezza sul lavoro è priorità'