Brandizzo | la frase urlata al telefono che riscrive tutto | Aspetta che chiedo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) La strage dicomincia a mostrare alcune evidenze investigative. A quanto pare la squadra di operai travolta dal treno non avrebbe avuto il nulla osta per procedere con i lavori. Secondo quanto riporta ilCorriere, quella notte una telefonata tra il dirigente di movimento di Chivasso e quello sul posto, Antonio Massa, svelerebbe la mancanza del semaforo verde per l'inizio lavori. Le frasi che vanno in questa direzione sono due: "Non avete il via libera", "Deve passare il treno in ritardo", avrebbe detto da Chivasso il dirigente. Dall'altro lato della risposta: "ora". Poi il botto e l'impatto fatale. Qualcosa dunque in quella maledetta notte non ha funzionato. E così si sarebbe consumata la tragedia. Il dirigente in ospedale in stato di choc continua a ripetere i nomi dei 5 operai ...