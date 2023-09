Brandizzo gli avvertimenti prima della strage | “Fermi | devono passare altri due treni”

(Di domenica 3 settembre 2023) Sono diversi gliricevuti da Antonio Massa, tecnico di Rfi che scortava i cinque operai travolti e ucciso da un treno a(Torino). Nell’arco di due telefonate nella notte tra mercoledì e giovedì, la dirigente movimentostazione di Chivasso aveva vietato a Massa di dare il via libera agli operai. Latelefonata, secondo quanto riporta La Repubblica, è avvenuta tra le 23.26 e le 23.29. “Possiamo cominciare?”, aveva chiesto Massa alla tecnica di Chivasso (non indagata). “State. Deve ancoraun treno, che è in ritardo. Aggiorniamoci dopo”, la risposta dell’addetta di Rfi. Gli operai avrebbero invece ricevuto l’autorizzazione per iniziare a lavorare sui binari. Lo confermano i filmati delle telecamere di sorveglianza e anche i rumori di ...

... il tecnico del via libera 'orale' non dorme la notte: 'Pensavo che il treno fosse già passato' Il Pm: 'Lo ha visto o lo pensava' - L'addetto Rfi avrebbe accettato il rischio per...... il quale è stato sempre lucido nell'anticipare sempreavversari. Molto bene anche Matteo ... è stato osservato un minuti di silenzio per ricordare le vittime diAncora incidenti sul lavoro: la strage diincidenti sul lavoro sono ancora troppo presenti nella cronaca italiana. Il Belpaese sta ancora facendo i conti con la tragedia di, ...

Strage di Brandizzo, gli operai morti 67 anni prima sugli stessi binari ... Open

Sono diversi gli avvertimenti ricevuti da Antonio Massa, tecnico di Rfi che scortava i cinque operai travolti e ucciso da un treno a Brandizzo (Torino). Nell’arco di due telefonate nella notte tra ...I magistrati di Ivrea avrebbero accertato che erano stati lanciati tre avvertimenti per non far scendere sui binari gli operai travolti da un convoglio a Brandizzo sulla linea Milano-Torino. I due ...