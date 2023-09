Brandizzo | 3 alert prima della strage | “No via libera | deve passare un treno” | indagato | “Ho schiantato la vita di 5 persone”

Un esempio Ero ancora sotto shock per la notizia dei cinque operai uccisi ada un treno ...quel senso di accerchiamento che avrete certamente avuto negli ultimi tempi spulciando gli...Sono stati tre gli avvertimenti per non far scendere la squadra sui binari della stazione di. Treche, se ascoltati, avrebbero cambiato il destino di cinque operai morti travolti da un convoglio, lungo undici vagoni, sulla linea Milano - Torino. Repubblica calcola che gli ...Un esempio Ero ancora sotto shock per la notizia dei cinque operai uccisi ada un treno ...quel senso di accerchiamento che avrete certamente avuto negli ultimi tempi spulciando gli...

Brandizzo, i tre alert prima della strage. «State fermi, deve ancora ... Open

Antonio Massa, l'addetto Rfi, indagato insieme a un collega per la strage del treno a Brandizzo, avrebbe ricevuto tre avvertimenti ... I cinque avrebbero ricevuto l'ok dei superiori. Tre alert prima ...Sono stati tre gli avvertimenti per non far scendere la squadra sui binari della stazione di Brandizzo. Tre alert che, se ascoltati, avrebbero cambiato il destino di cinque operai morti travolti da un ...