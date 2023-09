Bombe su Kherson | morti e feriti nell' attacco del Cremlino

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 settembre 2023) Un uomo di 35 anni è morto nel bombardamento dell'esercito russo sulla regione ucraina di. Lo afferma in un messaggio su Telegram il capo dell'amministrazione regionale Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform. «Gli occupanti hanno sparato contro gli edifici residenziali di Bilozerka», si legge nel messaggio, «una famiglia è stata attaccata dal nemico. Purtroppo un 35enne è morto sul colpo. Sua moglie di 36 anni e la figlia di 9 anni sono rimaste ferite e sono ora ricoverate in ospedale. Anche un residente locale di 37 anni ha riportato ferite al viso». I russi hanno colpito anche il distretto di Korabel, dove un uomo di 77 anni e stato portato all'ospedale con ferite da schegge all'avanbraccio.e ultime ore sulle regioni del Sud dell'Ucraina si è verificato, infatti, uncon droni russi provenienti ...