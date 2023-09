Bloccano la strada per la serenata di matrimonio | arriva la polizia

(Di domenica 3 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Ladi Stato ha denunciato mamma e figlio perché presunti responsabili dei reati di occupazione di suolo pubblico e bloccole per aver bloccato unadel centro cittadino con musica dal vivo. ?In particolare, la Sala Operativa 113 della Questura è stata allertata dagli equipaggi dellaLocale che segnalava la presenza di un centinaio di persone che si erano riversate per, provocandone il blocco, con musica dal vivo, provocando potenziali turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da quanto si è appreso, verificata la presenza dell’impianto audio e della musica ad alto volume, l’evento sarebbe stato organizzato dal futuro sposo e dalla madre per la sposa, lì vicino residente, in occasione delche si ...

