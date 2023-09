Blitz nello spogliatoio della Lazio e gita a Capri | sapete chi c’è in visita a Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 settembre 2023)a sorpresa in quel dinonchéal Maradona: è un ex azzurro. Una sconfitta amara quella vissuta daldi Rudi Garcia per mano, con l’ex Maurizio Sarri capace di strappare nuovamente 3 punti dal Maradona dopo il successoscorso campionato. Una serata, quella di ieri, proprio all’insegna degli ex, con un fu membrorosa azzurra pizzicato a fine partita all’interno dellobiancoceleste. Reina a, festaPresente al Maradona nella serata di ieri, Pepe Reina è stato pizzicato in un particolare ...