Binder | ' Ho fatto il massimo per evitare Bagnaia'

Nel Gp di Catalogna, Pecco Bagnaia, è caduto paurosamente alla seconda curva ed è stato colpito sotto il ginocchio dalla KTM di Brad ......in pista mentre arrivavano tutti gli altri per poi essere colpito alla gamba dalla Ktm di. ... Houn errore quando ho cercato di superarlo, ho perso tempo e pensavo che non l'avrei mai più ...e' arrivato visibilmente commosso anche ai microfoni di Sky: Per me e' stato difficile, sono entrato in curva, ho accelerato e solo li' ho visto Bagnaia, hodel mio meglio per evitarlo ...

MotoGP | Paura Bagnaia: cade e Binder gli passa su una gamba! Motorsport.com - IT

Barcellona, 3 set. - (Adnkronos) - Il grande spavento, le lacrime, la corsa da Bagnaia e poi il sospiro di sollievo. Brad Binder è stato il pilota involontariamente coinvolto nell'incidente di Frances ...Loris Capirossi, rappresentante Dorna in Direzione Gara, sull’incidente di Bagnaia a Barcellona: «Evitato il peggio anche grazie alla tuta in pelle di canguro e alle altre protezioni» ...