(Di domenica 3 settembre 2023) Incidente in un’abitazione di Montemurlo (Prato) dove un bambino di 17è morto dopo essere rimastoda alcunidiche erano stati appoggiati in una stanza della casa. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. A lanciare l'allarme, secondo quanto si apprende, sarebbe stata la mamma del. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il...

Tragedia a Montemurlo (Prato), dove un bambino di soli 17ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso che stavano appoggiati alla parete di una stanza di casa. Il piccolo, purtroppo, non ha avuto scampo. Del caso ...A Montemurlo undi 17è morto in casa travolto da alcuni pannelli di ...MONTEMURLO. Incidente in un'abitazione di Montemurlo (Prato) dove un bambino di 17è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso che erano stati ...la mamma del. ...

Montemurlo (Prato), bimbo di 17 mesi muore schiacciato da pannelli di cartongesso TGCOM

A Montemurlo un bimbo di 17 mesi è morto in casa travolto da alcuni pannelli di cartongesso ...A Montemurlo un bimbo di 17 mesi è morto in casa travolto da alcuni pannelli di cartongesso ...