Bimba di 8 anni travolta da un cancello | ricoverata in codice rosso al Gemelli

(Di domenica 3 settembre 2023) Roma – Sabato sera di paura nella periferia romana, dove, per cause ancora da accertare, una bambina di 8è statada un. Il fatto è avvenuto intorno alle 21 in via della Stazione di Ponte Galeria. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario dell'Ares 118, con l'automedica e l'ambulanza. Accertate le gravi condizioni della piccola, la bambina è stata immediatamenteinal Policlinicodi Roma, dove versa tuttora in condizioni molto critiche. Nel frattempo, su quanto accaduto, indagano i militari dell'Arma di Fiumicino, impegnati ora ad appurare eventuali responsabilità e l'esatta dinamica dei fatti.