Bersani | “Calenda? Non può stare nel mezzo Se è un vero liberale non può barcamenarsi tra una sinistra democratica e Meloni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) “Quello che manca, in Italia, sono i liberali. Per ragioni storiche. Se ci fossero i liberali veri, non avremmo avuto Berlusconi e. Abbiamo una storia in cui non abbiamo tagliato la testa al re e la borghesia non si è data un codice. Questo è un problema. Perché se andate a vedere, quando laha vinto, lo ha fatto sempre grazie a un incontro con una cultura liberal-”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd, Pier Luigi, ospite alla festa dell’Unità di Ravenna, rispondendo a una domanda su Carlo. “Io glielo dico sempre: ‘Scusa, Carlo, mi dici che sei azionista, mi parli di Rosselli, ma Rosselli combatteva con gli anarchici in Spagna. Perbacco! Come fa un liberal-democratico atra unademocratico e ...