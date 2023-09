Berrettini su Instagram | ' Attendiamo i risultati della risonanza per valutare cosa fare'

... con la caviglia destra dolorante dopo la caduta rimediata alla fine del secondo set del match di secondo turno contro il francese Rinderknech, Matteoe tornato a postare su Intagram. "Di ...La caviglia destra disi è piantata sul terreno, compiendo un movimento totalmente ... Pochi giorni dopo l'infortunio, sono arrivate le sue parole attraverso un post su: 'Di certo, ...Us Open, ecco dove alloggiaa New Yorksta soggiornando al Park Lane Hotel , come ha rivelato lui stesso, dopo la partita contro Humbert, attraverso un post su. Si è ...

Berrettini su Instagram: "Attendiamo i risultati della risonanza per ... SuperTennis

Dopo l'uscita in lacrime dal Court 5 di Flushing Meadows giovedì, con la caviglia destra dolorante dopo la caduta rimediata alla fine del secondo ...Dopo il grave infortunio in campo agli Us Open e il ritiro, il tennista romano Matteo Berrettini ha affidato a un post Instagram la sua frustrazione e il suo dolore per quanto accaduto ...