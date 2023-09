Belvedere di San Leucio | monumento ai caduti nel degrado tra erbacce e rifiuti edili

(Di domenica 3 settembre 2023) Caserta. “aiall’immondizia? Sanluogo della cultura e della memoria? Bellissimo affermarlo, senza ritegno, in ripetute passerelle a favore di pubblico, a cura dei due assessori “gemelli diversi” che fanno simpaticamente a gara tra di loro per appropriarsi di questa o quella iniziativa, quasi sempre privata, delle quali addirittura ritengono e dichiarano di aver concertato e condiviso pianificazione e programmi. Così non è, nel rispetto e nella tutela che sarebbero dovuti, presso ilaiche turisti e visitatori vedono arrivando al. Un cantiere da tempo rallentato, una targa pagata sicuramente con soldi pubblici buttata là,di cantiere ovunque. Scandalo e vergogna senza fine, a cura ...

Oggi, domenica 3 settembre, entra nel vivo con i mercatini in piazza Don Borgna e sula ...A Isasca fino al 4 settembre è in programma la Festa Patronale diChiaffredo con tanti eventi ed ...A pochi passi dalinoltre, grazie ad un sentiero naturalistico che giunge ad un altro ... Percorsi naturalistici che dalla vetta dei monti ricadenti nel comune diGiovanni a Piro, ...... immediatamente a valle il quartiere diGiovanni, poi lo sguardo spazia libero verso le dolci e ...In definitiva si può affermare che le scelte operate per gli spazi che si aprono verso il,...

A Belvedere tutto pronto per festeggiare Sant'Anna: domenica la ... - Radio Una Voce Vicina

VENERDÌ NOTTE. Su segnalazione di un abitante, sul posto sono giunte la polizia di Stato e la locale: moto e auto ovunque lungo il Belvedere.Alle 20.30 la Cena spettacolo nella Terrazza del Chianti, allestita come ogni anno sul Belvedere di San Gusmè, con piatti della cucina locale, chianti classico prodotto dalle aziende del territorio e ...