Bastianini | parla il Ds della Ducati | «Ha subito due fratture | operazione necessaria»

(Di domenica 3 settembre 2023)e Bagnaia sono stati protagonisti di un terribile incidente in Moto Gp. Durante la competizione a Barcellona sono stati coinvolti diversi piloti, ma sembra che tutti stiano bene. Purtroppo non si può dire lo stesso di. Il Ds, Ciabatti, ha spiegato le sue condizioni ai microfoni di Sky Sport: «Enea ha una frattura al malleolo sinistro, per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questo è meno preoccupante. Per lui è sicuramente una stagione difficile, avevamo visto qualche spiraglio nelle ultime gare; è stato anche penalizzato con un long-lap penalty nella prossima gara utile. Con l’Misano credo sia da escludere». Così, mentre la ...

Per Eneasi- ma di notizie certe non ce ne sono - di una frattura al pollice sinistro e di alcune complicazioni al malleolo tibiale sinistro, che dovrà essere operato. Sembra sia ...... un mercato che non esiste di Cosimo Curatola C 'è chi dice che Eneadovrebbe lasciare ... Sui social insomma se necome se si trattasse di una possibilità concreta, il tutto nonostante ...A 4 gare dalla fine, la classificachiaro: lo spagnolo ha 189 punti, Mattia ne ha 174 e ... Casadei gli fa eco: 'Ancora non gli ho chiesto nulla però a Barcellona parlerò con Enea(i ...

Bastianini, parla il Ds della Ducati: «Ha subito due fratture ... IlNapolista

È il primo a parlare dopo il terribile incidente di Barcellona, Brad Binder. E lo fa come chi ha appena visto la morte da vicino: "Sono felice di non averlo preso in pieno, sono andato a trovarlo al c ...Pecco firma il miglior tempo in qualifica, terzo Oliveira, poi Vinales. Diggia ottavo, decimo Bezzecchi che precede Bastianini ...