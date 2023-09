Basket | quarti di finale Mondiali 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilcon il, glie come vedere in tv le partite della deidideidi. Ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione della rassegna iridata, che ha regalato emozioni a non finire e alcuni protagonisti inattesi, senza dimenticare vittime illustri tra le Nazionali fin dalla prima fase. Sono otto le selezioni rimaste in lizza per il titolo, con le partite deidiche si svolgeranno tra martedì 5 e mercoledì 6 alla Mall of Asia Arena di Manila, teatro di tutta la fase ad eliminazione diretta. Ecco quindi ilcompleto con gliitaliani, ricordando che tutte le partite saranno visibili su Dazn, mentre una ...

Ancora un'altra impresa per l' Italbasket che si qualifica aidi finale del Mondiale didopo aver battutto Porto Rico per 73 - 57. , arriva un altro successo per la nazionale allenata da Pozzecco , che solo nel pomeriggio conoscerà chi del Gruppo J ...MANILA (FILIPPINE) - L' Italia di Gianmarco Pozzecco stacca il pass per idi finale del mondiale: battuta Porto Rico con il punteggio finale di 73 - 57 . Segui la diretta della ...L'Italia non sbaglia. Batte Porto Rico in una partita in cui è quasi sempre stata in testa e torna aidi finale di un Mondiale dopo 25 anni. In una sfida offensivamente difficile, Datome e Ricci nel quarto periodo danno la scossa per l'allungo definitivo e vincente. Ora la sfida tra Serbia e ...

Italia-Portorico diretta, Mondiali di basket 2023: chi vince vola ai quarti di finale Quotidiano Sportivo

L'Italbasket ha conquistato l'accesso ai quarti di finale ai Mondiali in corso nelle Filippine battendo Portorico 73-57. Un quarto di finale iridato mancava all'Italia dal Mondiale 1998, edizione in ...Di Flavio Vanetti I portoricani hanno fatto agli azzurri l’enorme favore di battere la Repubblica Dominicana nel derby caraibico, ma restano comunque pericolosi Al Mondiale di basket l’Italia di ...