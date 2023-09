Basket | Pozzecco commosso | “Dedicata a Spagnolo che ha perso il nonno Ci ha detto | ‘Vinciamo questa c…o di partita!’ “

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Festa grande per l’Italia, ai quarti di finale dei Mondiali dopo la vittoria per 73-57 su Porto Rico. Dopo 25 anni gli azzurri tornano tra le prime otto a livello globale; ancora una volta i portoricani come viatico, di nuovo una situazione che arride alla squadra tricolore. La felicità di Gianmarcoè alle stelle, ma prima arriva un pensiero. Ed è molto toccante quel che racconta ai microfoni della Rai: “Dedichiamopartita a Matteo, alla sua famiglia per la perdita delmaterno. Ragazzo meraviglioso. Sono cose a cui do un valore per voi esagerato, per me giusto. Questo pomeriggio è uscito il messaggio, stamattina gli ho scritto ‘Matteo, come stai, tutto a posto?’ Hai bisogno di qualcosa? Lui ‘No grazie, sto bene, andiamo a vincerec***o di partita’. Questi sono i ...