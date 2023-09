Basket | Mondiali | Stati Uniti ko con la Lituania | sfideranno l' Italia ai quarti di finale

(Di domenica 3 settembre 2023) Manila, 3 set. - (Adnkronos) - Primo ko per glial. La squadra di coach Steve Kerr perde 110-104 contro lae affronterà aidil'. Doveva essere la prova più difficile, forse il primo vero e proprio test a questiper Team Usa, e così è stato. I baltici, avversari che sulla carta potevano far soffrire gli americani grazie alla fisicità dei suoi giocatori, partono fortissimo: il primo quarto si chiude con un parziale di 31-12 e con laa dominare a rimbalzo, riuscendo poi a prendersi quasi sempre il tiro desiderato. Glisi aggrappano ad Anthony Edwards, in apparenza l'unico in grado di tenere testa agli avversari, ma non ...

Nell'ultima apparizione tra le prime otto del mondo, era il 1998 e c'era Pozzecco in campo, furono proprio gli Usa a fermare la corsa degli azzurri neiin Grecia . Questa volta Datome e ...I baltici vincono 110 - 104 La Lituania batte gli Stati Uniti per 110 - 104 nel match valido per la seconda fase deidi2023. Entrambe le squadre vanno ai quarti di finale. Dopo la sconfitta, gli Usa affronteranno l'Italia nel quarto di finale in programma martedì 5 settembre. I baltici dominano il ...Primo stop aiper Team USA , che ora ai quarti incontrerà l' Italia martedì 5 settembre a Manila. Sfida da non perdere, ovviamente in diretta alle 14:40 su Sky Sport e NOW .

La Lituania batte gli Usa. Gli Azzurri vincono il girone ma trovano Banchero nei quarti La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – La Lituania batte gli Stati Uniti per 110-104 nel match valido per la seconda fase dei Mondiali di basket 2023. Entrambe le squadre vanno ai quarti di finale. Dopo la sconfitta, gli Usa ...(La Gazzetta del Mezzogiorno) La quarta vittoria in cinque partite disputate ai Mondiali manda l’Italbasket nei quarti di finale, da dove gli Azzurri mancavano dal 1998. La squadra di Gianmarco ...