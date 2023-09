Basket | Mondiali 2023 | risultati e classifiche

(Di domenica 3 settembre 2023) Ie ledeidi, con gli esiti di tutte le partite, dai gironi alla finale. Venerdì 25 agosto prenderà il via l’attesissima rassegna iridata, che si terrà tra Filippine, Indonesia e Giappone, con finale il 10 settembre. Saranno 32 le squadre coinvolte, con l’Italia che proverà a giocare un ruolo da protagonista: Sportface vi terrà informati passo passo sull’evoluzione della competizione, per non perdersi davvero nulla. Ecco quindi ie ledeidi: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TVTABELLONE E ...

Una grande, commovente Italia ha battuto 73 - 57 Porto Rico e ha guadagnato il pass per i quarti del Mondiale didopo 25 anni. Migliori marcatori della serata Tonut e Ricci (15 punti), la differenza nell'ultimo quarto. La prossima avversaria sarà una tra gli Usa e la Lituania.MANILA (FILIPPINE) - L' Italia di Gianmarco Pozzecco stacca il pass per i quarti di finale del mondiale: battuta Porto Rico con il punteggio finale di 73 - 57 . Segui la diretta della ...L'Italia non sbaglia. Batte Porto Rico in una partita in cui è quasi sempre stata in testa e torna ai quarti di finale di un Mondiale dopo 25 anni. In una sfida offensivamente difficile, Datome e ...

FINALE Italia-Portorico 73-57: azzurri ai quarti dopo 25 anni La Gazzetta dello Sport

Roma, 3 set. (askanews) - L'Italia batte Portorico 73-57 e torna dopo 25 anni ai quarti di finale dei mondiali di pallacanestro. Paradosso che anche nel 1988 fu Portorico a dare strada agli azzurri.Nel 1998 Gianmarco Pozzecco era in campo con la maglia dell'Italia: l'ultima volta che gli azzurri erano sbarcati ai quarti di finale di un Mondiale di basket, in campo c'era l'attuale coach. Adesso ...