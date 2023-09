Basket | Mondiali 2023 | la Lituania compie l’impresa contro gli USA e vince il girone J Banchero e compagni sfideranno l’Italia ai quarti

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Grande impresa dellanell’ultima giornata della seconda fase a gironi aidi. Alla Mall Of Asia Arena di Pasay (Filippine), i ragazzi di Kazys Maksvytis giocano un match incredibilegli Stati Uniti e si impongono a grandissima sorpresa per 110-104. Grazie a questo successo la squadra europea chiude ilJ in prima posizione e condanna gli Stati Uniti al secondo posto. Questo vuol dire che aidi finale, in quanto vincitrice delI, dovrà sfidare proprio la squadra a stelle e strisce, in un match che si preannuncia difficilissimo. Laaffronterà invece la Serbia. Fondamentali oggi per la compagine europea i sette giocatori in doppia cifra, con ...