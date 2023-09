Basket | Melli si toglie un sassolino | “Non so quanti si sarebbero aspettati di vederci ai quarti”

(Di domenica 3 settembre 2023) Nicolòè uno degli artefici del ritorno dell’Italia aidi finale dei Mondiali didopo 25 anni: l’azzurro ha parlato a caldo ai microfoni della RAI dopo la vittoria per 73-57 su Porto Rico che ha chiuso la seconda fase a gironi della rassegna iridata con la promozione della squadra allenata da Pozzecco. L’azzurro siundalla scarpa: “Una bella cosa essere tra le prime 8 al mondo, non soavrebbero scommesso su questo risultato. Merito dello staff che ci dà fiducia, nostro che amiamo stare insieme. Adesso vediamo, nessuno si aspettava di trovarci qui, abbiamo solo da guadagnare“. L’analisi del match odierno anche come prestazione corale: “Oggi a rimbalzo sono stato più fortunato di altre volte. Ognuno porta il suo mattoncino, Ricci ha fatto una ...

... il primo quarto vira subito dalla parte dell'Italia dopo una tripla di Spissu e una stoppatona di(monumentale in difesa) sul solito Romero: 15 - 0 azzurro in 3' con 10 punti di Tonut e una ...e Fontecchio permettono agli azzurri di dilagare. Il risultato finale è di 73 - 57. Gli azzurri sono ai quarti.... Umana Reyer Venezia) Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano) Nicolò(... Ala, EA7 Emporio Armani Milano) I Mondiali su Sky Sport e in streaming su NOW I Mondiali die ...

Melli sulla tripla di Severini e quell'aneddoto sulle partite a poker BasketUniverso

Melli e Tonut tengono l’Italia avanti 36-27 ... Un traguardo storico raggiunto finora da soli 10 atleti in tutta la storia del basket Azzurro: Marzorati (277), Meneghin (271), Brunamonti (271), ...Ai mondiali di basket il gruppo di Pozzecco piega Porto Rico con una grandissima prova di squadra, battendo i caraibici 73-57. Sugli scudi Tonut e Ricci, oltre ai soliti Melli e Datome. Dopo un quarto ...