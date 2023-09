Basket | l’Italia sfiderà gli USA ai quarti di finale Da Banchero a Edwards | tutte le stelle dei favoriti per l’oro

(Di domenica 3 settembre 2023) Peggio di così, forse, non poteva andare:(vincitrice del girone I) dovrà sfidare gli Stati Uniti (secondi nel gruppo J), ovvero i principaliper, neidiai Mondiali 2023 diche si stanno svolgendo tra Filippine, Indonesia e Giappone. È questa la conseguenza della sconfitta a sorpresa della squadra ae strisce contro la Lituania nell’ultima giornata della fase a gironi. Il team USA, che arriverà alla partita controdopo quattro vittorie e una sconfitta (proprio come i ragazzi di Gianmarco Pozzecco), può ovviamente contare su un roster da paura e composto completamente da giocatori di NBA. La stella più in forma si chiama Anthony: il classe 2001 di proprietà dei ...

...batte gli Stati Uniti per 110 - 104 nel match valido per la seconda fase dei Mondiali di2023. Entrambe le squadre vanno ai quarti di finale. Dopo la sconfitta, gli Usa affronteranno...Ultima giornata per i gironi del secondo turno. Vittoria che vale la testa del girone per, mentre gli Stati Uniti perdono contro la Lituania e ora incontreranno gli azzurri. Il Canada vince ed elimina i campioni in carica della Spagna. Ai quarti di finale Lituania - Serbia,...Nei quarti, in programma martedì 5,affronterà gli USA di Banchero (che fino a qualche mese fa doveva invece giocare per, così aveva garantito), sconfitti dalla Lituania 110 - 104