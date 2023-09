Basket | Italia ancora in corsa per le Olimpiadi ai Mondiali Le extra-europee potrebbero garantire una doppia chance?

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) L’Italcompleta l’impresa ai2023 battendo il Porto Rico e centrando così il pass per i quarti di finale! Gli Azzurri ora attendono di conoscere l’avversaria del match previsto martedì 5 Settembre, che sarà una tra gli Stati Uniti e la Lituania in base all’esito dello scontro diretto in programma quest’oggi alle 14:40ne. L’essere tra le migliori otto Nazionali del Mondo ci mantieneinper un posto alledi Parigi 2024, nonostante la compagine del Bel Paese sia già certa di poter disputare il PreOlimpico: andiamo a spiegare brevemente perché. Dal Mondiale attualmente in svolgimento in Asia sono sette i pass in palio per la rassegna a Cinque Cerchi in base ai migliori piazzamenti: due per l’America, due per l’Europa, due per l’Asia ed uno ...