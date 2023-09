Basket | il presidente Petrucci | “Da troppo tempo non eravamo nelle prime 8”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Venticinque anni dopo l’ultima volta, l’Italia torna ai quarti di finale in un Mondiale dimaschile e resta in corsa per la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. La Nazionale guidata dal CT Gianmarco Pozzecco ha raggiunto l’obiettivo della vigilia avendo la meglio per 73-57 nella sfida decisiva con Portorico e garantendosi uno dei primi due posti nel girone I della rassegna iridata. “Troppi anni che nontra leotto. Scelta intelligente, squadra perfetta. Dobbiamo sognare, la squadra c’è, i giocatori sono straordinari e abbiamo uno staff tecnico di prim’ordine“, le dichiarazioni a caldo rilasciate dalfederale Gianniai microfoni della Rai dopo la grande impresa degli Azzurri a Manila. Italche adesso si mette a guardare le ...