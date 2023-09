Basket | Gianpaolo Ricci | “Partita come una montagna russa | siamo tra le prime 8 ma vogliamo di più”

(Di domenica 3 settembre 2023)“Pippo”si conferma una pedina importante per l’Italdi Pozzecco e firma una grande prestazione offensiva quando più conta, mettendo a segno 15 punti fondamentali (molti nell’ultimo quarto) per la vittoria degli Azzurri 73-57 nello spareggio con Porto Rico per un posto ai quarti di finale del Mondiale 2023. “difficile, volevamo vincerla a tutti i costi, vittoria di squadra. Ognuno che entrava metteva un pezzettino. Porto Rico si giocava tutto, hanno tanto talento, cambiato tante difese. Quando il canestro si è strettostati bravi a rimanere lì. Giocare punto a punto ce lo dicevamo pure stamattina, quando va tutto troppo bene è difficile che ti disunisci“, leparole a caldo del giocatore in forza all’Olimpia Milano. “Anche la sconfitta ci ha ...

, I 12 CONVOCATI PER I MONDIALI Il CT Pozzecco ha puntato sul nucleo dell'ultimo europeo. La ... ALA - Simone Fontecchio, Achille Polonara, Luigi Datome, Gabriele Procida,Ricci, Luca ...... Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e... è stato annunciato un documentario originale dedicato alla stella delNBA Kobe Bryant. Kobe ..., I 12 CONVOCATI PER I MONDIALI Il CT Pozzecco ha puntato sul nucleo dell'ultimo europeo. La ... ALA - Simone Fontecchio, Achille Polonara, Luigi Datome, Gabriele Procida,Ricci, Luca ...

Basket, Gianpaolo Ricci: "Partita come una montagna russa, siamo ... OA Sport

Per gli azzurri 15 punti di Stefano Tonut e Giampaolo Ricci, 12 per Simone Fontecchio, inclusa la tripla finale, cui aggiunge 12 rimbalzi come Nicolò Melli che ne cattura ben 8 in attacco, 11 punti ...Ora si attendono i risultati del pomeriggio: alle 14 scendono in campo Serbia e Repubblica Dominicana (se vince la Serbia, l’Italia chiude in testa nel girone, viceversa, con la vittoria dei caraibici ...