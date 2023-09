Barrow | «Non posso restare al Bologna con Thiago Motta | è meglio per tutti che vada via»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 settembre 2023) Il mercato è chiuso, ma Musanon intendeal. In un’intervista al sito di Gianluca Di Marzio, l’attaccante delha espresso la sua intenzione di lasciare il club a causa del rapporto che ha con l’allenatore,ha dichiarato: «La società ha capito il mio malessere nel continuare la mia avventura alin particolare con questo allenatore. Nonrimanere in un posto dove non sento più le giuste motivazioni. Le mie responsabilità le prendo sempre, ed è per questo motivo che èperche io salutied anche l’Italia, che mi ha accolto per moltissimi anni. Voglio ringraziare la società, in particolare Fenucci e ...