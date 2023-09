Bargiggia attacca Mourinho | “Dal giorno del suo annuncio sostengo che fosse l’ingaggio giusto per fare cinema | ma non per…”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 3 settembre 2023) La Roma di mister Josèha cominciato il campionato in maniera molto negativa, conquistando solamente un punto in tre giornate. Sul tecnico portoghese, è stato molto duro il giornalista Paolo, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Dal primodell’dicheperdelma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Amichevoli Roma 2021: ecco gli impegni precampionato dei giallorossi difrecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora ...