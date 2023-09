Banditi entrano in villa durante la cena | picchiano la famiglia e scappano con 3mila euro

(Di domenica 3 settembre 2023) Feriti dopo un tentativo di rapina. Attimi di terrore ieri sera, 2 settembre, attorno alle 21, in unaa Cartura. Quattro persone hanno fatto irruzione in casa, probabilmente armati di cacciaviti, mentre nell'abitazione c'erano un uomo di 67 anni, la moglie e il figlio di 40 anni. Subito è...

Terrore a Cartura, banditi entrano in una villa durante la cena: rissa con la famiglia e bottino di 3mila euro PadovaOggi

Feriti dopo un tentativo di rapina. Attimi di terrore ieri sera, 2 settembre, attorno alle 21, in una villa a Cartura. Quattro persone hanno fatto irruzione in casa, probabilmente armati di cacciaviti ...Gli uomini sarebbero andati a colpo sicuro alla ricerca della cassa forte. Padre e figlio hanno reagito, ma sono rimasti feriti ...