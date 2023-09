Baldanzi e l’esame big | Empoli | mercato e futuro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Tommasoè senza dubbio il gioiellino di casache Zanetti ha voluto tenere in squadra nonostante le avance delle grandi squadra Tommasoè senza dubbio il gioiellino di casache Zanetti ha voluto tenere in squadra nonostante le avance delle grandi squadra. Oraper il suosi chiama Juventus e al Castellani ha la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi di chi, in questoestivo, gli aveva messo gli occhi addosso ovvero Cristiano Giuntoli. Il classe 2003 intanto è stato convocato in U21 e pensa a trascinare l’alla salvezza.