Bagnaia | tutti i test finora sono buoni | l’incidente non sarebbe colpa sua Sky

(Di domenica 3 settembre 2023)e il suo incidente nel Gran Prix catalano hanno scosso. Sky ha reso note le condizioni del pilota dopo i primi esami di risonanza magnetica. Si vuole far luce sulle due cadute a Barcellona: “Percontinuano gli esami di risonanza magnetica ma,quelli fatti fin qui,. Anche quelli al coccige”. Sembra quindi essere sicuro che le condizioni di Pecco non siano gravi. Inoltre,stati consegnati le informazioni sulla corsa di, per capirne di più sulle premesse che hanno portato alla caduta: “anche stati scaricati i dati della corsa per fare luce sulla caduta: la gomma era in temperatura, quindi non troppo bassa, e nella guida di Pecco non è stato rilevato alcune errore: linee, ...

Ricapitolando:davanti aaffiancato da due Aprilia: Espargaro (2), Oliveira (3) e Vinales (4). Da sottolineare la prova di Aleix Espargaro, 34 anni, che nella sua terra ha colto la ...E non solo per il brutto incidente di Peccoall'inizio (poteva rimetterci la pelle ma è ... Sei moto italiane davanti a. E potevano essere di più senza il caos al primo giro con Enea ...Rivogliamo vederein pista quanto prima a lottare per un mondiale che merita di vincere e ... In bocca al lupo Pecco, siamocon te. GLI ALTRI IN BREVE ENEA BASTIANINI - VOTO 4 Enea cade ...

MotoGP, paura al via. Bagnaia in ospedale, "lesioni alla gamba". Bastianini salta Misano La Gazzetta dello Sport

Un incubo che oggi per lui si è materializzato quando il pilota della Ducati è stato vittima di un highside alla seconda curva del Gran Premio di Catalogna, mentre capitanava il gruppo. A quel punto ...Inizio di gara MotoGP davvero shock a Montmelò. Prima lo strike provocato da Enea Bastianini in curva 1, poi il terribile highside in uscita di curva 2 di Francesco Bagnaia… Leggi ...