Bagnaia | incidente al MotoGp di Barcellona | oggi | non ha fratture alla gamba

(Di domenica 3 settembre 2023)per: l’alfiere della Ducati, portato al centro medico e poi in ospedale adopo essere stato investito da Binder (che lo visita: «Temevo peggio»), non ha riportato. Aleix Espargarò su Aprilia vince la corsa davanti a Vinales e Martin

...Grosso sospiro di sollievo per Francesco:le radiografie hanno escluso fratture, il pilota ha riportato contusioni multiple. L'iridato in carica è stato vittima di uno spaventoso...GP Catalogna: la cronaca della gara La gara viene subito scossa dal doppio, che mette fuori gioco le Ducati die Bastianini. Tirato un sospiro di sollievo (nessuna grave conseguenza ...CHIVASSO - Sono ore di apprensione per i chivassesi e per le migliaia di tifosi del Campione del Mondo della MotoGp Francesco, dopo il bruttoche l'ha visto coinvolto oggi pomeriggio, domenica 3 settembre 2023, durante il primo giro dell'undicesimo round del motomondiale a Barcellona. Per cause che neanche ...

MotoGP, paura al via. Bagnaia in ospedale: "Non ha fratture". Bastianini salta Misano La Gazzetta dello Sport

Sono ore di apprensione per i chivassesi e per le migliaia di tifosi del Campione del Mondo della MotoGp Francesco Bagnaia, dopo il brutt ...Loris Capirossi, rappresentante Dorna in Direzione Gara, sull’incidente di Bagnaia a Barcellona: «Evitato il peggio anche grazie alla tuta in pelle di canguro e alle altre protezioni» ...