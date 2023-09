Bagnaia | come sta dopo la caduta? «Molteplici contusioni | ma nessuna frattura» Stasera torna in Italia

Il video della caduta è stato pubblicato e diffuso sui social,Twitter. Si pensava il peggio, soprattutto per il colpo che lo stessoha preso nel momento dello scontro, rischiando di ...sta Pecco: le parole del dottor Charte . Le risonanze hanno dato buon esito, nessuna anomalia nell'incidente . Nessuna frattura per Pecco, di ritorno in Italia . Frattura per Bastianini,...... affermando che piuttosto Pecco lamenta un gran dolore all'anca dopo la botta presaconsegienza dell'highside. ORE 17.15 : L'inviato di Sky , Antonio Boselli, spiega che Francescoè ...

Notizie rassicuranti arrivano da Barcellona sulle condizioni di salute di Francesco Bagnaia, protagonista oggi di una brutta caduta nel corso del Gp Catalogna. Il team Ducati Lenovo spiega ...Il 26enne torinese campione del mondo di MotoGP torna in Italia senza grossi problemi fisici. Bastianini dovrà essere operato ...