Bagnaia cade al primo giro | Binder gli passa sopra

(Di domenica 3 settembre 2023) Le immagini dello spaventoso incidente che ha visto come protagonista Francesconel Gran Premio di ...

Le immagini dello spaventoso incidente che ha visto come protagonista Francesconel Gran Premio di ...A metà del primo giroanche il compagno di squadra Francesco 'Pecco', colpito poi alle gambe quando era già a terra dalla Ktm di Brad Binder, che non è riuscito a evitare l'impatto. Il ...Poco più avanti, viene travolto, va a terra, sopraggiunge Binder che non può evitarlo e gli passa su una gamba. Stop immediato. Ambulanza. Pecco resta cosciente. La gara riprende dopo ...

MotoGp Catalogna, incidente per Bagnaia: cade e viene travolto da una Ktm. Cosa è successo Quotidiano Sportivo

La spiegazione sta nella particolare conformazione delle ossa del corpo umano che sono molto resistenti: più che l’energia dell’impatto conta la direzione. In più, un corpo allenato «resiste» meglio ...Franco sui due incidenti al via del Montmelò: "Anche oggi sono riuscito a scamparla, ma dove voleva andare Bastianini Enea è stato troppo ambizioso" ...