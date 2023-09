Avversarie Napoli in Champions | tonfo dell’Union Berlino in Bundesliga | pesante sconfitta contro il Lipsia

(Di domenica 3 settembre 2023) I prossimi rivali delinLeague sono crollati in campionato. L’Unionha subito una pesantissimacontro il Lipsia Ilnon è riuscito a superare l’ostacolo Lazio. Gli uomini di Rudi Garcìa, dopo un anno in vetta alla classifica hanno perso la leadership della Serie A. Ora in casa partenopea, bisogna fare ordine e capire quali sono state le problematiche che hanno impedito agli azzurri di trionfare contro i biancocelesti. Cheper l’Union: 3-0 contro il Lipsia Oltre al, chi non ha vissuto una giornata di campionato semplice è stato l’Union. Il club tedesco, avversario delnel girone diLeague. I tedeschi sono caduti ...

Andando alla tattica, Lobotka, Anguissa e il possesso palla con cui ildominava è diventato ... Politano e Di Lorenzo non devono più pressare sulle fasce e sfinire le difeseperché ...... altro difensore, giunto dal. Nelle ultime ore si sono registrate due operazioni in uscita e ... 2 - 0 contro l'Avellino e 3 - 1 contro il Picerno, tuttedel girone C di Serie C. Ha ...Nel gruppo C ilse la dovrà vedere con Real Madrid, Braga e Union Berlino e i campioni d'... Feyenoord e Celtic, treda non sottovalutare ma almeno il secondo posto dei capitolini è a ...

Calendario Napoli in Champions 2023: le partite del girone Sky Sport

Tracollo pesante per l'Union Berlino. I tedeschi, avversari del Napoli in Champions League, perdono 3-0 in casa contro il Lipsia ...Il punto dell'arbitro Claudio Gavillucci che analizza i casi più complessi della giornata di Serie A. Napoli-Lazio gol annullato a Guendouzi da casistica. Al ...