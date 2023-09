Atletico Madrid-Siviglia posticipata | il motivo

(Di domenica 3 settembre 2023) Subito una defezione importante nella 4ª giornata della liga spagnola. Il campionato inizia ad entrare nel vivo e la classifica è guidata dal Real, in grado di vincere quattro partite su quattro. Si preannuncia una corsa bellissima con il Barcellona, in corsa per confermare il titolo. L’è considerato una possibile outsider e l’obiettivo minimo è quello di staccare il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la sfida del turno di campionato contro ilè stata. Il? Il maltempo. “La partita della quarta giornata della Liga EA Sports tra Atlético dee Sevilla FC è stata rinviata a causa delle previsioni meteo, che hanno portato all’allarme rosso per pioggia a...

La prestazione valutata in modo positivo si trasforma poi in un avviso per le spagnole: 'Sono avvertite Reale Atlético de. Saranno queste italiane le rivali nella fase a gironi di ...Con una nota sui propri canali ufficiali, LaLiga ha annunciato il rinvio a data da destinarsi di- Siviglia , sfida valida per la quarta giornata del massimo campionato spagnolo e in programma per oggi 3 settembre. Come annunciato dalla federazione, la gara è stata rinviata a ...Il calendario calcistico di questo fine settimana perde una grande sfida. Il match della quarta giornata di Liga 2023/2024 trae Siviglia , previsto oggi alle 18:30, non andrà in scena a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla Spagna. Ma cosa succede adesso con le scommesse Il regolamento prevede, per ...

Atletico Madrid-Siviglia è una delle interessanti sfide che ci regala oggi la quarta giornata della Liga. A partire dalle 18.30 potrai assistere a questo interessante match: tutto quello che ti serve ...La presentazione di Joao Felix al Barça (in concomitanza con quella di Joao Cancelo) è un tripudio di emozioni per chiunque: per l’ex Atletico Madrid, per i tifosi e per la squadra. OneFootball Videos ...