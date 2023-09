Atletica | Zane Weir mastodontico | secondo italiano di sempre | misura folle! Superato l’argento mondiale di Fabbri!

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023)si è reso protagonista di una prestazione straripante al Meeting di Padova, facendo emergere un po’ di amarezza per quanto non è successo due settimane fa ai Mondiali dileggera. L’azzurro ha infatti giganteggiato nella gara di getto del peso, spedendo l’attrezzo ad addirittura 22.44 metri in occasione deltentativo sulla pedana veneta. Il 28enne è così diventato ildi tutti i tempi, andando a superare Leonardo Fabbri, che con 22.34 lo scorso 19 agosto aveva conquistato la medaglia d’argento nella rassegna iridata. Bordata imperiale da parte dell’allievo di Paolo Dal Soglio, che ha migliorato sensibilmente il proprio personale all’aperto siglato lo scorso 8 agosto a Vicenza (22.15 metri). Il Campione d’Europa Indoor si porta alle spalle del ...