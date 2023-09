Atalantamania | Scamacca da Nazionale | è il nuovo Zapata!

(Di domenica 3 settembre 2023) Non era facile far dimenticare a tecnico, tifosi e addetti ai lavori il doloroso addio di Zapata, uno che ha scritto la storia dell'Atalanta...

Commenta per primo Il Gran Gala del calcio, l'Atalanta l o vivrà domani sera quando, davanti a oltre 9mila persone, presenterà i suoi colpi d'oro del mercato. Touré,e De Ketelaere, un attacco stellare e da Champions. I tifosi sognano, ma sanno che adesso bisogna sistemare anche la retroguardia, troppo ballerina con Union Berlino e Juve. DIFESA - Toloi e ...Ora il Gasp ha frecce d'oro al suo arco: P asalic, Koopmeiners, Lookman,, Touré, De Ketelaere. Sei nomi, tre novità assolute, di un reparto d'attacco rivoluzionato e stellare. All'attacco ...Commenta per primoe Touré al posto di Muriel e Zapata, ed ecco che in soli due mesi l'età media del reparto d'attacco dell'Atalanta si è abbassata drasticamente. Da 64 anni in due a 45 : le punte nerazzurre ...

“Sui ritmi alti soffriamo, noi siamo questi, basta che uno sia cosciente dei propri obiettivi, dopo queste due giornate dico che per l’Atalanta sarà un campionato molto duro”. Parole nette quelle di G ...