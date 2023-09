Atalanta U23-Virtus Verona oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 3 settembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodiU23-, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di. Nuova avventura per il club bergamasco, che si lancia nel campionato diC per provare a stupire ancora, ma anche per permettere a tutti i giovani calciatori di crescere nel modo giusto. La formazione ospite, invece, dopo aver raggiunto i playoff nella scorsa stagione spera di alzare ulteriormente il proprio livello. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Atalanta U23, Modesto: "Abbiamo tanti bergamaschi in rosa, c'è voglia di debuttare" TUTTO mercato WEB

La partita Atalanta U23 – Virtus Verona del 3 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la partita valida per la 1° giornata di campionato di Seri ...L'Atalanta Under 23 si prepara allo storico debutto in Serie C. Il tecnico dei nerazzurri, Francesco Modesto, ha presentato la gara contro la Virtus Verona: "C'è molta voglia ...