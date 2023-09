Atalanta | serviva una reazione dopo Frosinone È arrivata

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 settembre 2023) Volevate unala sconfitta di? Eccovi serviti. Anzi, eccoci serviti. Io, per primo, avevo aspramente criticato la prova contro i ciociari, inguardabile. Sabato sera, invece, l’ha sfoderato un’ottima prestazione chiusa con un rotondo 3 a 0 ai danni del Monza. Man of the match l’ariete Gianluca Scamacca, autore di una doppietta nella prima partita davanti al suo pubblico. Per la verità i brianzoli erano partiti bene, con manovre ampie e veloci che però non si sono mai concretizzate in vere occasioni da gol. Così i nostri hanno cominciato a prendere le misure agli avversari e a premere sull’acceleratore. È così che sul finire della prima frazione di gioco, la Dea mette il risultato al sicuro prima con Ederson e poi con la splendida rete di testa di Scamacca. Nel secondo tempo la superiorità ...