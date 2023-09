Asllani poco spazio all’Inter? L’Albania lo convoca ugualmente

(Di domenica 3 settembre 2023) Sylvinho ha reso noto la lista dei 23 giocatoriti dalin vista delle partite di settembre contro la Repubblica Ceca e la Polonia, in programma i prossimi 7 e 10 settembre validi per le qualificazioni agli Europei 2024. Presente anche Kristjannonostante lo scarso utilizzo. ABALNIA, I 23TI DA SYLVINHO Portieri: Etrit Berisha, Thomas Strakosha ed Elhan Kastrati;Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Ermir Lenjani, Adrian Ismajli, Marash Kumbulla e Frederic Veseli;Centrocampisti: Qazim Laçi, Kristjan, Klaus Gjasula, Amir Abrashi, Ylber Ramadani e Nedim Bajrami;Attaccanti: Sokol Cikalleshi, Myrto Uzuni e Taulant Seferi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Nonostante il poco minutaggio, arriva una bella notizia per Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter. L'albanese è stato convocato dal ct Sylvinho per i prossimi impegni della Nazionale albanese ...