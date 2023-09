Arriva lo sceriffo del web Digital Act | la Lega boccia il bavaglio dell' Europa

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 settembre 2023) Un. Alla libertà di espressione, alla possibilità di esprimere il proprio dissenso o di commentare una notizia. La, attraverso i suoirlamentari, non usa mezzi termini. E bolla come "cinese" ilAct, la nuova norma voluta dall'Unione Europea per combattere (almeno sulla carta) le fake news e gli episodi di bullismoe. "Da domani in questache da anni non cresce e già destinata alla deindustrializzazione e all'irrilevanza sugli scenari globali, saremo anche tutti un po' meno liberi - hanno sottolineato gli esponenti del Carroccio Marco Campomenosi e Alessandra Basso - L'entrata in vigore delService Act, provvedimento che rafforzerà la censura su Internet, deciso passo in avanti verso la "cinesizzazione" del concetto di ...