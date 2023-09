(Di domenica 3 settembre 2023) Le spese impreviste per i bonus edilizi aprono una crepa nei conti pubblici e sballano i conti della manovra. Il ministro nervoso a Cernobbio, la premier preferisce non andarci proprio (meglio tifare Ferrari a Monza)

CERNOBBIO - Non solo una recessione che incombe. Sulla prossima manovra finanziaria che il governo Meloni si appresta a varare in autunno si allunga anche l'ombra lunga dei crediti fiscali associati ...... Danza & Danza e Il. Al termine, spazio al format 'Musica per Caso' fino a tarda sera tra ... La Pentecoste, che quest'annoin ritardo di quattro mesi, porta con sé l'augurio di tenere botta,...... Danza & Danza e Il. Al termine, spazio al format 'Musica per Caso' fino a tarda sera tra ... La Pentecoste, che quest'annoin ritardo di quattro mesi, porta con sé l'augurio di tenere botta,...

Arriva il cigno nero sulle teste di Meloni e Giorgetti: il Superbonus L'HuffPost

C'è poi chi fa notare che sul Pil si sta esaurendo quella spinta che nei mesi scorsi è arrivata proprio dal Superbonus, attraverso l'edilizia.Pare sia l’inizio della trasformazione del social in piattaforma della destra statunitense. Già così la mia mente lo evita. Sembra esserci dietro qualcosa di simbolico, che ha a che fare con gli stati ...